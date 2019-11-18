KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

Ağrı'da Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan, Kamu -Üniversite- Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulunun 2019 yılı 2. toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik tarafından yapılmasının ardından 2019 yılı 1. ve 2. Döneminde yapılan faaliyetlerle ilgili İl KÜSİ Temsilcisi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şekip Yazgan bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Ağrı'da faaliyet gösteren sanayici, üretici ve imalatçı firmaların sorunları ve yapılması gereken çalışmalar anlatıldı. Kamu, Üniversite ve Sanayiye işbirliği fırsatlarının sunulduğu, bilimsel ve teknolojik bir iş ağı olan araştırmacılar, akademisyenler ve bilim adamlarının yaptığı çalışmaların yer aldığı, Dünyada ve Ülkemizde Bilim ve Teknoloji alanında yapılan çalışmalara erişme ve yatırımlar konusunda rehber olan KÜSİP portalinin girişimciler tarafından tanınması, kullanımının aktif olarak sağlanması, diğer paydaşlarla işbirliğinin kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla tanıtım kampanyası yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantıda Ağrı'da öne çıkan sektörler ve yapılması gereken yatırımlar konusunda bir çalışma yapılması ve çalışma sonucunda yatırım yapılacak alanlarla ilgili ilde mevcut sanayici, üretici ve imalatçıların ziyaret edilerek yatırımlar ve devlet destekleri konularında bilgilendirme yapılması kararı da alındı.

Toplantı sonunda İl Müdürü Murat İbik, KÜSİ konusunda yapılacak çalışmaların büyük bir özveri içerisinde koordinasyona dayalı olarak yapılması temennisini dile getirerek katılımcılara teşekkür etti. İki saat süren toplantı çeşitli kararların alınmasının ardından sona erdi.