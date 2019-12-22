Ku?lar i?in her g?n do?aya yem b?rak?yorlar

A?r? K?mes Hayvanlar?n? Koruma ve Yeti?tirme Derne?i Ba?kan? Sebahattin Aktay ve dernek ?yeleri, kentte son g?nlerde havalar?n so?umas? ve kar ya??n?n ard?ndan do?ada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlar? i?in do?aya b?rak?lmak ?zere yem toplama kampanyas? ba?latt?.

Yaban hayvanlar?n?n korunmas? amac?yla fark?ndal?k olu?turmak i?in ba?latt?klar? kampanya kapsam?nda esnaf ve ?yelerinden toplad?klar? yemleri her g?n d?zenli olarak do?aya ve ?ehir i?inde belli noktalara hayvanlar?n beslenmesi i?in b?rakan dernek ?yeleri, vatanda?lar?n hayvanlara kar?? daha duyarl? olmalar? ?a?r?s?nda bulundu.

A?r? K?mes Hayvanlar?n? Koruma ve Yeti?tirme Derne?i'nin ba?latt??? kampanyaya her g?n d?zenli olarak ald??? yemle destek veren Esnaflardan Ahmet Yenig?n, A?r?'da k???n so?uk havan?n etkili oldu?unu ve do?ada uzun s?re kalan kar nedeni ile yaban hayvanlar?n?n yem bulmakta zorland???n? s?yleyerek, kampanyay? ba?latanlara te?ekk?r etti.

?Hayvanlar? sevmeyen ?nsan, insanlar? da sevmez'

A?r? K?mes Hayvanlar?n? Koruma ve Yeti?tirme Derne?i Ba?kan? Sebahattin Aktay ba?latt?klar? kampanya ile ilgili yapt??? a??klamas?nda kendilerine destek veren A?r? esnaf?na te?ekk?r ederek: ? Biz g?nde en az 50-60 kilograma yak?n yemi ku?lar i?in do?aya b?rak?yoruz. ?u anda memleketimiz so?uk ve kar alt?nda. Hayvanlar d??ar?da a? kal?yor. O y?zden duyarl? esnaf?m?z aras?nda bir kampanya ba?latt?k. Onlarda bize yard?mc? oluyor. Biz onlardan ve ?yelerimizden toplad???m?z yemleri do?aya b?rak?yoruz. Biz hayvanlar a? kalmas?n istiyoruz. Bir insan?n dili var ama onlar?n yok. O y?zden bizim hayvanlar? sevmemiz laz?m. Bu konuda duyarl? olmam?z laz?m. Hayvanlar? sevmeyen insanlar, insanlar? da sevmez. Bize bu i?te bize destek olanlara te?ekk?r ederiz. Biz k?? bitene kadar bu kampanyam?za devam edece?iz? dedi.

?Biz ya?atmaya ?al??t?k?a, onlar hayvanlar? ?ld?r?yor'

A??klamas?n?n devam?nda yaban hayvanlar?n?n korunmas? kapsam?nda yapt?klar? ?al??malar?n imk?nlar? k?s?tl? oldu?u i?in yetersiz kald???n? dile getiren Aktay, yetkililerden de destek istedi. Ayr?ca avc?lara da seslenen Aktay, ??yle konu?tu:

?Tabi biz bu konuda yetersiz kal?yoruz. Sadece ku?lar yok. Sokak k?pekleri ve di?er hayvanlarda var. Onlar i?inde bir ?eyler yapmak gerekiyor. Buradan yetkililerinde bize destek olmalar?n? istiyoruz. En ?nemlisi de avc?lara ?a?r?da bulunmak istiyoruz. Yaban hayvanlar?n? ?ld?rmesinler. Biz onlar? ya?atmaya ?al??t?k?a onlar ?ld?r?yorlar. G?naht?r yaz?kt?r. Allah'?n verdi?i cana k?y?lmaz.?