“KYK Gençleri Kortta” projesi Ağrı'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 'KYK gençleri kortta' tenis projesi pilot il seçilen Ağrı'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 'KYK gençleri kortta' tenis projesi başladı. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı merkez yurtlarında barınan öğrenciler tenis sporu ile tanıştırılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan 32 kız ve 32'si erkek olmak üzere toplam 64 öğrenci faydalanacak.

Bir ay sürecek tenis kursları, İl Müdürlüğü tenis antrenörü tarafından her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

'KYK gençleri kortta' tenis projesi; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan gençlerin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirmek, tenis sporunu sevdirmek, gençler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmak, spor aracılığıyla zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'unda katılım sağladığı projenin tanıtımı yapıldı. Durmuş burada gençlerle sohbet edip tenis oynadı, Burada açıklamalarda bulunan Durmuş; Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla başladıkları projenin tenisin ülke çapına yayılması için büyük önem taşıdığını söyledi.

Ağrı, Ankara, Erzincan, Gaziantep, Karabük, Malatya, Manisa, Mersin, Rize ve Sivas'ta pilot çalışma olarak kız ve erkek yurtlarında tenis kursları açıldı. Bu kurslar sonucunda pilot iller arasında tenis turnuvaları düzenlenecek.

Eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası da verilecek. Bugün üniversite çağında tenisle tanışan gençlerin geleceğin tenisçi velileri olacağını vurgulayan Durmuş, "Bu projeyle üniversitedeler deki binlerce gencimiz tenis öğrenecek, gittikleri yerlerde tenis anlatıp öğretecekler. Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımızla bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

Düzenlenen programa; Türkiye Tenis Federasyonu Cengiz Durmuş, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, İshak Paşa Yurt Müdürü İskender Tekin, Ağrı Kız Yurt Müdiresi Nazan Dilan Demircan, Tenis il temsilcisi Fırat Balkis ve sporcular katıldı.