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KYK'da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi

Ağrı’da Abdurrahman Arvasi Yurdunda karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Ağrı'da Abdurrahman Arvasi Yurdunda karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ağrı Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlara sürprizler yapmaya devam eden ekipler bu defa doğum günü olan bir vatandaşın doğum gününü kutladı. Abdurahman Arvasi Yurdunda misafir edilen Betül Keskin'in doğum günü olması nedeniyle ekipler pasta alıp Keskin'in kaldığı odaya giderek doğum gününü kutladı.Ekipleri elinde pastayla gören Keskin ekiplere teşekkür ederek pastayı aldı.

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