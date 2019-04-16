KYK'lılar Ağrı'da potada buluştu

Ağrı'da Kredi Yurtlar Kurumu 33.iller arası Basketbol müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İller arası Basketbol Bölge Grup Şampiyonası Ağrı'da başladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2500 kişilik Spor Salonu'nda başlatılan basketbol maçlarına 3 bayan takımı 6 erkek takımı katıldı.

Ağrı, Muş, Iğdır, Bingöl, Van ve Kars KYK'larının katıldığı turnuvanın açılış müsabakası Muş ile Iğdır illeri arasında oynandı.

Toplam dokuz takımın mücadele ettiği YURTKUR Basketbol şampiyonası dört gün sürecek.