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KYK'lılar arası basketbol müsabakaları sona erdi

Ağrı’da Kredi Yurtlar Kurumu 33.

Ağrı'da Kredi Yurtlar Kurumu 33. iller arası Basketbol müsabakaları sona erdi. Ağrı KYK Kız takımı şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İller arası Basketbol Bölge Grup Şampiyonası Ağrı'da oynanan final maçları ile sona erdi.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2500 kişilik Spor Salonu'nda başlatılan basketbol maçlarına 3 bayan takımı 6 erkek takımı katıldı.


Final müsabakaları sonrasında dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan, Tesis Amiri Çetin Demir ve antrenörler tarafından takdim edildi.


Toplam dokuz takımın mücadele ettiği YURTKUR Basketbol şampiyonası dört gün devam etti.


Dereceye Giren iller; Kızlarda; 1. Ağrı / 2. Iğdır / 3. Kars


Erkeklerde; 1. Kars / 2. Ağrı / 3. Iğdır/ 4. Muş

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