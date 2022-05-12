İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor

Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.


Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı'nın merkeze bağlı köylerinde güneşle canlanan laleler, doğayla bütünleşince ortaya eşsiz görüntü çıkardı.


Her yıl baharın gelmesiyle birlikte dağlık alanlarda açmaya başlayan laleler, bu yıl da mayıs ayıyla birlikte canlanarak tepeleri süsledi. Yol kenarlarında da açan ve kırmızı rengiyle doğayı süsleyen laleler, sürücülere yol boyunca güzel manzarasıyla eşlik ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.