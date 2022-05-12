Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor

Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı'nın merkeze bağlı köylerinde güneşle canlanan laleler, doğayla bütünleşince ortaya eşsiz görüntü çıkardı.

Her yıl baharın gelmesiyle birlikte dağlık alanlarda açmaya başlayan laleler, bu yıl da mayıs ayıyla birlikte canlanarak tepeleri süsledi. Yol kenarlarında da açan ve kırmızı rengiyle doğayı süsleyen laleler, sürücülere yol boyunca güzel manzarasıyla eşlik ediyor.