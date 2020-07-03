Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi

Ağrı’da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
İki yıl önce Ağrı'nın Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 4. duruşmasında dava, 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi.