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Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi

Ağrı’da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.

Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.


İki yıl önce Ağrı'nın Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 4. duruşmasında dava, 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi.

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