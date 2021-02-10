Leyla Aydemir'in ailesinin avukatından açıklama

Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan haberlerin ardından ailesinin avukatı Erdoğan Tunç açıklamalarda bulundu.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan çıkan haberlere yönelik açıklamada bulunan Leyla'nın anne ve babasının avukatı olan Erdoğan Tunç, açıklama yaptı. Tunç, "Daha önce yaptığım basın açıklamalarında şunu söylemiştim, otopsi raporunda bir takım sıkıntıların olduğunu, bunların açıklığa kavuşması için mahkemede bunu dile getireceğimi, gerekirse yeniden otopsi raporu talep edeceğimizi söylemiştim. İlk otopsi tutanağında zorlama izi olabilecek bir takım lezyonların tespit edildiği söylenmiştir. Ancak sonrasında Erzurum adli tıp ve İstanbul adli tıp verdikleri raporlarda cinsel istismar bulgusuna rastlanmamıştır şeklinde teklifte bulunmuşlardır. Ben de şu hususun netliğe kavuşması için ilgili yerlerde istişarelerde bulundum. Bu zorlama izlerinin cinsellik kısmı kaynak olmaması ihtimalinde bunların neyden kaynaklanıyor olabileceğine ilişkin adli tıp kurumunun verdiği raporlarda herhangi bir açıklama yok. Benim zaten daha önce 'otopsinin karanlık kalan yerleri var' cümlemden kastettiğim şey buydu. Biz buna kafa yoruyoruz. Bu yeni bir gelişme değil. Sürecin başından beri sen söyle bir şekilde üzerinde çalıştığımız bir konu. Tabii ki de mahkeme bu talebimize gerekli gördüğü takdirde yeniden otopsi ile ilgili kurumlardan görüş aldıracaktır. Sadece ilk otopsi tutanağında yani cesedin ilk bulunduğu gün yapılan incelemede cinsel bölgelerde zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonların tespit edildiği bilgisi yer almaktadır. Bunun ötesinde herhangi bir bilgi şu anda mevcut değildir” şeklinde konuştu.