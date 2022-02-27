23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Ağrı'da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin açılış maçı Ağrı'da gerçekleşti.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecanını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde 11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvasında maçlar, 81 ilde aynı anda yapılacak. Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının da TBMM'de yapılması planlanıyor. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

İMKB Gazi Ortaokulu Halı Sahası'nda başlayan etkinlikte ilk müsabaka, Ağrı 1970 Spor Kulübü ile İMKB Gazi Ortaokulu Takımı arasında oynandı. Oynanan müsabakayı Ağrı 1970 Spor Kulübü rakibini 7-2'lik skor ile geçti.