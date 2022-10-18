Mehmet Erat, “12 geçersiz oy tespit ettik, seçim yenilenmeli”

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin tamamlanması sonrası itiraz sürecinde yeşil pusula adayı Mehmet Erat, Ağrı il seçim kuruluna itirazda bulundu. İlk itirazında beş geçersiz oyun tespit edilmesi sonucu verilen hâkim kararında beş oyun mükerrer olduğunun tespit edildiğini ancak üçüncü grupta 9 oy farkı dolayısı ile bu sayının seçim sonucunu etkilemeyeceğine hükmedildi. Bu karar üzerine 3.grup ile ilgili yapılan araştırmalar sonrasında mükerrer oy sayısının 12'ye ulaştığı ve bu sayının seçimin yenilenmesi için yeterli bir sayı olduğu ifade edildi.

Haklarının gasp edildiğini söyleyen ATSO Başkan Adayı Mehmet Erat, “Üçüncü grup için elimizde hâkim kararı ile beş mükerrer oy olduğuna dair net bir karar var. Biz süremiz içerisinde ikinci bir itiraz daha yaparak toplamda mükerrer kullanılan oy sayının 12'ye yükseldiğini belirten itirazımızı yaptık. Maalesef birçok kapalı şirkete, vergi kaydı olmayan şirketlere oy kullandırtılarak bizim kaybetmemiz için her yolu denemişler. Ancak hukukun üstünlüğüne inancımız tam. Süreci tüm tacirlerimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Toplamda 10 grubun beşini biz beşini diğer aday arkadaşlar aldı. Toplam kullanılan oy sayısına bakarsak 76 oy daha fazla almışız. 10.grupta iki oyla kaybettik. Bu grupla ilgilide itirazlarımızı yaptık. Gerekli incelemeleri il seçim kurulu yapacak. İnşaat grubunda üzerimize oynanan oyunları bertaraf ederek yenilecek bir seçimle zaferimizi ilan edeceğiz” dedi.