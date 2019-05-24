İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Memur Sen ile Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube başkanlarından Müdür Tekin'e ziyaret

Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.

Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.


Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı sendika yöneticilerine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Tekin, sendika yöneticileri ve beraberindekilerle bir süre görüştü. Sendika yöneticileriyle Ağrı'daki eğitim faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulunan Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.