Memur Sen ile Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube başkanlarından Müdür Tekin'e ziyaret

Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı sendika yöneticilerine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Tekin, sendika yöneticileri ve beraberindekilerle bir süre görüştü. Sendika yöneticileriyle Ağrı'daki eğitim faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulunan Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.