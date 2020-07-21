Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler Ağrı İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizesiyle üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve Başkanlığımızın gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla ülke genelinde “Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması” düzenlenmişti. Bu kapsamda yarışmada dereceye giren öğrencilere sıralamalarına göre umre ve para ödülleri verildi.

Ağrı'da dereceye giren öğrencilerin ödüllerini takdim ederek başarılarından dolayı tebrik eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, düzenlenen yarışmanın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu; “Başkanlığımız tarafından düzenlenen bu yarışmanın ana gayesi, her alanda bizlere en güzel örnek olan peygamber efendimizi gençliğe tanıtarak veya hatırlatarak, O'nun gibi yaşamaları için teşvik etmektir. Günümüzde teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle gençlerimiz temel değer ve kültürlerinden koparılmaktadır. Bununda temelinde yatan sebeplerden biri olan yanlışı örnek almak vardır. Umre ödüllü bu yarışmada gençlerimizi Hz. Peygamberle buluşturduk. Gençlerimizin kimlik ve örnek kişi arayışlarında en güzel örnek olan Hz. Muhammed'i doğru tanıtırsak O'nu rehber edinirler. Buda toplum ve ülke için güzel bir geleceğin teminatı olur. Çünkü gençlik geleceğimizin teminatıdır. Hz. Peygamber'in davasında muhatap aldığı insanların çoğunun genç olması da bu anlamda çok önemlidir.”