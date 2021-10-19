Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu'nda “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun katılımıyla Zeki Aydemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda minik öğrenciler, hazırlamış oldukları gösterileri sergileyerek ‘müftü dede' olarak hitap ettikleri Müftü Topçu'nun Mevlid-i Nebi haftasını kutladılar.

Miniklerin hazırladıkları gösterilerle Hz. Peygamber'e olan sevgilerini ifade ettikleri programdaİl Müftüsü Topçu, küçük öğrencilerin çalışmalarını takdir edip ikramlarda bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilere Hz. Peygamber'in çocuk sevgisini anlatan Topçu, keyifli sohbetin ardından hafta hakkında değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

“Başkanlığımızca bu yıl haftanın teması “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olarak belirlenmiştir. Bizler ömrü boyunca ümmeti için çabalamış bir peygamberin ümmetiyiz. Efendimize ve topluma vefa borcumuz vardır. Peygamber efendimize yakışan bir ümmet olabilmek için birey olarak İslami değerlere bağlı olmanın yanında toplum için de her zaman bir çalışma içerisinde olmalıyız. Tabi ki bu çalışmaların başında kendisine ve topluma faydalı ve hayırlı çocuk yetiştirmek gelmektedir. Topluma vefa göstermek istiyorsak dini değerlerine bağlı sağlam nesil yetiştirmek bunun en güzel yoludur.”