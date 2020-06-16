Milletvekili Çelebi: "Ağrı artık daha nitelikli sağlık hizmeti alacak"

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Sağlık Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesinin artık “Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmet vereceğini belirterek, Ağrı'nın daha nitelikli bir sağlık hizmeti alacağını bildirdi.

Ağrı'da son yıllarda artarak devam eden sağlık yatırım ve dönüşümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ağrı Devlet Hastanesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda işbirliğini sağlayacak afiliasyon protokolü imzalandı. Bu kapsamda Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi' ve 2'nci basamak sağlık kuruluşundan 3'üncü basamak sağlık kuruluşu statüsüne yükseltildi. Afiliasyon protokolünün Sağlık Bakanlığınca onaylanmasının ardından Milletvekili Ekrem Çelebi ile Rektör Abdulhalik Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'i ziyaret etti. Milletvekili Çelebi ve Rektör Karabulut, ziyarette Bakan Koca'ya Ağrı'ya sağladığı sağlık desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. 2020 yılı sağlık yatırımları hakkında değerlendirmelerde de bulunan heyet, Ağrı'nın bir sağlık üssü haline gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Çelebi ve Karabulut, daha sonra Bakan Yardımcısı Güven ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ataseven'i de ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretlere ilişkin bilgi veren Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'ya artık daha nitelikli sağlık hizmeti geleceğini belirtti. Ağrı Devlet Hastanesinin artık “Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmet vereceğini belirten Çelebi, “Bundan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadrolu olarak çalışacak olan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecek, ameliyatlarını gerçekleştirebilecek. Farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman doktor, doçent ve profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Üniversite kadrosunda yer alan akademisyen doktorlar, uzun vadeli olarak Ağrı Devlet Hastanesinde hizmet verecek. Bu da sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak. Ayrıca hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Tıp Fakültemizin Ağrı'da kurulum işlemleri hızlanacak. Yeni sistemin ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç, Bakan Yardımcımız Sayın Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Sayın Hilmi Ataseven başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.