Milletvekili Çelebi: Ağrı'ya 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık

Yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Ekrem Çelebi, TBMM 27. Yasama Döneminin sonuna gelindiğini, Genel Kurul'un son kez toplanarak 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla ara verdiğini söyledi. 24. ve 27. Yasama Dönemlerinde Ağrı Milletvekili olarak hizmet verdiğini anımsatan Çelebi, son dönemde TBMM'de 139 kanun teklifinin yasalaştırıldığını, 171 uluslararası anlaşmanın da kabul edildiğini kaydetti.

Her iki dönemde de yasama faaliyetlerinin yanı sıra seçim bölgesi Ağrı'ya da yatırımlar ve hemşehrilerinin talepleri için gayret gösterdiğini vurgulayan Çelebi, “Ağrı'mız, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, tarım ve ticaret hacmiyle eşsiz bir coğrafyada yer alıyor. AK Parti hükümetlerimiz tarafından Türkiye'ye kazandırılan eser ve hizmet siyasetinden ilimiz de payını en yüksek oranda aldı. Hükümetlerimiz döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda ilimizde Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ekrem Çelebi, daha önceki hükümetler döneminde göz ardı edilen özelde Ağrı'nın genelde Doğu ve Güneydoğu illerinin AK Parti hükümetleriyle ihya edildiğini belirtti. Hem vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hem de Ağrı'nın kalkınmasına yönelik gece gündüz demeden çalıştıklarını ve vatandaşların dertlerine derman olmaya gayret gösterdiklerini altını çizen Milletvekili Çelebi, son dönemde yapılan yatırımları şöyle özetledi:

“Ulaşımda seyahat süresini 25 dakika azaltan, içerisinde birçok viyadük, köprü, kavşak ve menfezi barındıran Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Karayolunu 1 Aralık 2022'de hizmete açtık. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 116 milyon TL maliyetli yeni dekanlık binası, derslikler ve laboratuvarların yapımı devam etmektedir. 2018'te 400 yataklı Yeni Ağrı Devlet Hastanemiz, 2020 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. 554 milyon TL maliyetli Ağrı Merkez 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizin ihalesi 9 Aralık 2022'de yapıldı. 50 yatak kapasiteli, 3 poliklinik, 6 termal havuz, 2 sauna ve 2 hamama sahip Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizin yapımı tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binası hizmete girdi. Ağrı Merkez 30 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlı Merkezimiz bu yıl hizmete girecek. Taşlıçay 30 Yataklı Devlet Hastanesi, Doğubayazıt 20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Doğubayazıt Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da bu yıl hizmete alacağız. Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi. Patnos ve Doğubayazıt Devlet Hastaneleri için MR hizmeti verilmeye başlandı. 120 yataklı Ağrı Merkez Öğretmenevini 2021'de hizmete aldık. Merkez ve ilçelerimize bağlı köylerde 2022 yılında 38,60 kilometre sıcak asfalt, 681 adet beton büz döşemesi ve 71 adet menfez çalışması yapıldı. 2011 yılından itibaren köy yollarımıza toplamda 1.156 kilometre sıcak asfalt işlemleri tamamlandı. 2022 yılında 80.000 metrekare kilitli parke taşı döşemesi, 721 kilometre stabilize kaplama ve iyileştirme, 566 kilometre reglaj ve 913 kilometre yeni arazi yolu çalışması gerçekleştirildi. Köylerimizi sıcak asfalt ile buluşturduk. Ağrı Ayakkabıcılar Sitesini ve KOBİ Merkezini faaliyete aldık, Diyadin Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas OSB altyapı tesislerinin temelini geçen yıl attık. Ekonomiye milyarlarca lira katkı sağlayacak Diyadin Koza Altın İşletmelerinin temelini attık. Kent Müzesi, kütüphaneler için çalışmalar yaptık. Hemşehrilerimizi TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlarla buluşturduk. Millet Bahçesi yaptık, ilçelerimizi doğal gaza kavuşturduk.”

AK Parti Milletvekili Çelebi, 14 Mayıs seçimlerinde milletin teveccühü ile yeniden iktidar olacaklarını ifade ederek, “Ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlarken, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi ve güzel memleketim Ağrı'mızı her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.