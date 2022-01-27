Milletvekili Çelebi, hayvancılıkla uğraşanların taleplerini Bakan Pakdemirli'ye iletti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, hayvancılık ile uğraşanların taleplerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, tarım ve hayvancılık kenti Ağrı'da hayvancılık ile uğraşanların taleplerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti. Çelebi yaptığı açıklamada, "İlimizde hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Buzağı Desteği'nden kaynaklanan sorunlarını Bakanımız Sn. Bekir Pakdemir ile paylaştık. Ağrı ilimizde 2021 yılı Buzağı Desteklemeleri kapsamında 100 bin adet buzağı desteklemesi başvurusu yapılmış, ancak destekleme kapsamında 28 bin buzağının destekleme ödemesi Tebliğ'deki üreme parametresi nedeniyle karşılanamamıştı. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşme neticesinde yaşanan bu sorunun çözümü noktasında Buzağı Desteklemelerinden yararlanamayanlar için çalışma başlatılacak ve böylece bu mağduriyetler tamamen giderilmiş olacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun." dedi.

Hayvancılığı desteklemek, üretimi güçlendirmek ve gelir düzeyini artırmak amacıyla buzağı desteği ödemelerinin yapıldığını vurgulayan Çelebi, "Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.