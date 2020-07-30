Milletvekili Çelebi: "Sevdiklerimizle aramızda mesafe bıraktığımız son bayram olsun"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı

Ağrı Milletvekili Çelebi mesajında, devam eden salgın nedeniyle vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmesini isteyerek, “Olağanüstü günler yaşadığımız bu günlerde, bayramın sevdiklerimizle aramızda mesafeler bıraktığımız son bayram olmasını diliyor, tüm Ağrı'lı hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum” dedi.

Çelebi devamında pandemi dolayısıyla devam eden ‘yeni normal' hayata Kurban Bayramı'nda da uyulması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Türk Milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Bu zorlu süreci de bu birlik ve beraberlik duygusuyla aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz. Bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğin güçlendirildiği, kalbi kırık bir insana ulaşmaya, gönül almaya, mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmeye vesile olduğu mübarek zamanlardır. Allah için kurban kesen ve kestiği kurbanı muhtaçlarla paylaşanları canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza, sevgi ve merhametin bütün topluma yayılmasına, dargınlıkların son bulmasına vesile olmasını, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesini temenni ediyorum. Ayrı kaldığımız, doyasıya sarılamadığımız bu zorlu günleri de Allah'ın izniyle aşacağız. Her geçen gün daha sağlıklı günlere yaklaştığımız bu süreçte bir bayramımızı daha kutluyoruz. Bu bayramın, sevdiklerimizle aramızda mesafeler bıraktığımız son bayramımız olmasını diliyor, sağlıklı günlere bir an önce kavuşmayı temenni ediyorum. Tüm Ağrı'lı hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum"