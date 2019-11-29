Milletvekili Çelebi'den Bakan Turhan'a Ağrı talepleri

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan Ağrı'ya ilişkin birçok talepte bulundu.

Çelebi, Bakan Turhan'dan “2020 Yılı İshakpaşa Sarayı Yılı Olsun' kampanyasına da destek istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların 2020 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi de, Ağrı'ya ilişkin talepleri iletiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Milletvekili Çelebi, Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapı alanında çağ atladığını söyledi. Çelebi, “Son 17 yılda Türkiye'nin dört bir yanına yollar ve köprüler yapılmış, havayolu ulaşımımızda her vatandaşımızın kolaylıkla erişimi sağlanmış, Cumhuriyet döneminin en uzun demir ağı örülmüştür” dedi.

‘Ağrı için demiryolu, köprü ve kavşak talebi'

Milletvekili Çelebi, Ulaştırma Bakanı Turhan'a Ağrı'ya ilişkin taleplerini de iletti. Çelebi, Ağrı ile ilgili talepleri şöyle sıraladı: “Ağrı ilinin Erzurum Karayolu Bölge Müdürlüğü üzerinden alınarak, Ağrı'da Karayolları Bölge Müdürlüğünün kurulması, Ankara'dan Erzurum'un Horasan ilçesine kadar gelen demiryolu ağının Ağrı üzerinden İran'a kadar uzatılması, Tutak - Patnos karayolu üzerine 2 adet viyadük yapılması, Ağrı şehir merkezinde bulunan Ağrı Terminal ve Hastane Önü Kavşak ve Köprü Projesinin 2020 yılı yatırım programına alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘2020 İshak Paşa Yılı Olsun, kampanyasına destek'

Milletvekili Ekrem Çelebi, ayrıca 2020 yılının İshak Paşa Sarayı Yılı olması için başlattığı kampanyaya da destek istedi. Çelebi, şunları söyledi: “Şehr-i Nuh Ağrı'mız, zengin kültürüyle, doğasıyla, efsaneleriyle eşsiz bir coğrafyaya ve medeniyete ev sahipliği yapıyor. Biz Doğu'dan yükselen ışığın tüm Türkiye'yi aydınlatmasını istiyoruz. İlimizin çok geniş bir turizm potansiyeli var. Biz, ilimizi, bölgemizi terörle, terörizmle değil, turizmle anmaya çağırıyoruz. Sayın Bakanımız, sizden de 2020 İshak Paşa Sarayı Yılı' olsun kampanyamıza destek olmanızı bekliyoruz.”