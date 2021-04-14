Milletvekili Çelebi'den Şehitler Haftası Mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, şehitlik makamının en üst mertebelerden biri olduğunu belirterek, “Birliğimiz, beraberliğimiz, ve bağımsızlığımız için mukaddes vatan toprakları ve al bayrağımız uğruna canlarını hiçe sayarak en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize şükran ve minnet borcumuz, bir ömür boyu tükenmeyecektir. Vatanımızı ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, ülkemizin bugünlere ulaşması için sayısız zorluklara göğüs germiştir. Milletimizin her ferdi, şehitlerimizin bıraktığı emanetin değerinin şuuru içindedir. Biz de şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız. Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da birliğimiz, beraberliğimiz, ve bağımsızlığımız için mukaddes vatan toprakları ve al bayrağımız uğruna canlarını hiçe sayarak en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”