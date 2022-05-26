Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Patnos ve Tutak ilçelerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Kerem Türker ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte, Patnos ve Tutak ilçelerini ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Okulların bölümlerini gezerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet edip yakından ilgilendi. Yılmaz ve beraberindekiler, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yılmaz'ın ilçe ziyaretlerine Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve ilçe şube müdürleri eşlik etti.