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Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerle satranç oynayıp kitap okudu

Bir takım ziyaretler için Ağrı’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bir takım ziyaretler için Ağrı'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Bir takım ziyaretler için Ağrı'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı Seyit Ali Onbaşı Anaokulu ile Alpaslan Ortaokulunu ziyaret etti. Ağrı Seyit Ali Onbaşı Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bakan Özer, öğrenciler ile oyunlar oynadı. Ardından Alpaslan Ortaokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerle satranç oynayıp kitap okudu. Bakan Özer, ziyaretini öğretmenlerle çektiği hatıra fotoğrafı ile sonlandırdı.

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