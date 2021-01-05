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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrılı Çalışoğlu ailesi ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bizzat kaleme aldığı “Hayatın İçindeki Müfredat” adlı el kitabını okuyan Ağrılı Çalışoğlu ailesi ile video konferans sistemiyle bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarına destek olmak isteyen ailelere katkı sağlamak amacıyla önerilerini, mutfakta, pazarda, mahallede her gün deneyimlenen hayat sahnesinde, alışveriş, yemek pişirme, parkta oyun oynama gibi aktivitelerin içindeki dersleri kaleme alarak “Hayatın İçindeki Müfredat” adlı el kitabı yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Hayatın İçindeki Müfredat” el kitabı online paylaşılıp, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. “Hayatın İçindeki Müfredat” adlı kitabı okuyan Ağrılı Murat Çalışoğlu ve ailesi ile video konferans sistemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrılı Çalışoğlu ailesi ile kitaptan yola çıkarak yaptıkları etkinlikleri paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm ilkokullara gönderilen “Hayatın İçindeki Müfredat” adlı el kitabı öğretmenlerce velilere dağıtıldı.

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