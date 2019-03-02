Milli Savunma Bakanı Akar, Ağrı'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Bunun İnşallah sonunu getireceğiz. Bu konuda kararlıyız”dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle Ağrı Orduevi'nde bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilerinin masalarını gezen Bakan Akar, tokalaşarak bir süre sohbet etti. Şehitlerin çocuklarıyla yakından ilgilen Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şehit aileleri, gazileriyle bir bütündür ve her zaman birlikte olmaya devam edecektir. Şehitleri ve gazileri millet tarafından asla unutulmayacak birer abidedir, onların fedakarlıkları gelecek nesiller için rehber ve örnek olacaktır. Ülke ve millet olarak önemli günlerden geçiyoruz, bölgedeki oluşumları, gerginlikleri yakından takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler sonucunda Türkiye'ye yönelik içeride ve dışarıda terör tehdidi oluşmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla karada, denizde, havada büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hizmetimize devam ediyoruz, bundan sonra devam etmeyi sürdüreceğiz. Terörle mücadelenin yeni safhasının 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'nda başladığını, "girilemez" denilen yerlere girilmiştir. Sonrasında çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli başarılar kazanılmıştır. TSK'nın terör örgütü DEAŞ ile yaptığı göğüs göğüse mücadele sonucu 3 bin teröristin etkisiz hale getirilmiştir. Bazı alçaklar bu konuları görmezden geliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in, hiçbir zaman İslam'ı, Müslümanlığı temsil etmesi mümkün olmayan DEAŞ'lı teröristlere karşı sağladığı başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunun gölgelenmesi söz konusu değil.

Mehmetçik tüm operasyonlarında sivil halka, çevreye, kültürel yapılara zarar gelmemesi için yoğun özen göstermiştir.

Mehmetçik bu dönem içinde hem yurt içinde hem de sınır ötesinde teröristlere karşı büyük bir başarı kazandı. Mehmetçik, bu operasyonlarda sadece askeri başarılarla değil, milli, manevi, tarihi değerlerine bağlılığıyla, insanoğluna, çevreye saygıyla yaptığı operasyonlarıyla da önümüzdeki dönemde mutlaka anılacak. Bu manada tarihteki müstesna yerini almıştır. Bu başarılarda en büyük paya sahip şehit ve gazileri minnetle yad ediyorum. Şehit ve gazilerin kanları ile yakınların gözyaşlarını yerde bırakılmadı. Bizim mücadelemiz teröristle. Nasıl ki DEAŞ hiçbir şekilde İslamiyet'i, Müslümanları temsil edemezse PKK da YPG de hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. PKK/YPG teröristtir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in mücadelesi sadece ve sadece teröristledir. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Masum halkla hiçbir şekilde hesabımız yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Kürtler Türkler kardeştir. Kürtler ve Türkler et ve tırnak gibidir. Türkler ve Kürtler binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu paylaşıyor. Bu ahlaksızlar, hainler, teröristler bu birlikteliği bozmak için maşa. Başkalarının maşası. Bunun için hepimizin uyanık olması lazım. Yüzlerce yıldan beri olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyetle, samimiyetle ülkemizin, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, 82 milyonun rahatı ve huzuru için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Yurt içinde terörle mücadele devam etmektedir. Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildiler, getirilmeye devam ediliyorlar. Bunun İnşallah milletçe sonunu getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Aynı şekilde yurt dışındaki teröristlerle, PKK/YPG, adı ne olursa olsun, aynı kökten geliyor, bunlar teröristtir, bizim bunlarla mücadelemiz devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelemizi devam ettireceğiz ve inşallah milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz. Yurt dışında olup hudutlarımıza, hudutlarımızdaki birliklerimize risk, tehdit teşkil eden bu teröristlerin mutlaka buradan atılmasını sağlayacağız. Hiçbir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora müsaade etmeyeceğiz. Bunu tüm dünya biliyor, bunu tüm görüşmelerimizde muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu koridorda mutlaka Türk askerinin, Mehmetçik'in bulunması lazım. Niçin? Ülkemizin güvenliği için. Bizim hiçbir ülkenin, Suriye ve Irak, hiçbir komşumuzun bir karış dahi toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz terörle, teröristle mücadele, ülkemizin ve milletimizin güvenliğidir. Şehitler ve gazilerin gösterdiği kahramanlıkların ordunun gururu ve ilham kaynağıdır. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan vatan toprağını, mavi vatanı ve hava hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti olan buralardan kimse bizi ayıramayacak. Bunlara herhangi bir şekilde bakanların gözlerini çıkarmaya, ellerini kırmaya devam edeceğiz”dedi.

Bakan Akar, konuşmasının ardından şehit çocuklarına hediyeler verdi. Bakan Akar, daha sonra 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.