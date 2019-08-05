Minik Asel Damla'ya destek ziyareti

Ağrı'da Anak ailesinin en son ferdi olan ve ilik kanserine yakalanan 1 buçuk yaşındaki Asel Damla'nın tedavi edilmesi için Köy Okulları Yardım Projesi ekibi yardım kampanyası başlattı.

Ağrı'da oturan ve İHA'nın duyurduğu haberin ardından Anak ailesini ziyaret eden proje ekibi Asel Damla'ya ve ailesine moral verdi. Asel Damla bebeğin sağlığına kavuşması için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan Köy Okulları Yardım Projesi yöneticilerinden Cafer Canşi, aileye destek olunması için iş adamlarını ve sanatçıları desteğe çağırdı. Bugüne kadar binlerce çocuğa umut olan proje ekibi, Asel Damla bebeğin sağlığına kavuşması için her şeyi yapacaklarını açıkladılar.

Aile ile uzun süre görüşerek Asel Damla hakkında bilgiler alan Cafer Canşi, uygun iliğin bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi. Ailenin tüm imkanlarını tükettiğini belirten Canşi “Asel Damla herkesin gözü önünde eriyor. Bu çocuğumuza destek olmak için aileye destek kampanyası başlattık. İnşallah en kısa sürede aileye gereken desteğin ulaşacağını düşünüyorum. İnşallah bu çocuğumuza can olmak istiyoruz” dedi.

Asel Damla ilk ilik ameliyatında kardeşinden aldığı ilik ile hayata tutunmuştu ancak ilik naklinin başarısız olması nedeni ile ikinci defa ilik nakli olması gerekiyor. Ancak aile uygun ilik nakli bulunmasına rağmen maddi imkanlarını tüketmeleri nedeni ile gelecek olan yardımları bekliyor.