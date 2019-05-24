Minik Kur'an öğrencilerine mezuniyet töreni

Ağrı-Doğubayazıt İlçe Müftülüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Doğubayazıt Aile Destek Merkezinin ortaklaşa hazırladıkları 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için tertipledikleri yıl sonu programı Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu'nda yapıldı.

Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Zafer Engin, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Mehmet Arvas, Doğubayazıt Ak Parti İlçe Başkanı Av.Mustafa Konyar, Ticaret Odası Başkanı Ali Efe, Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, kamu kurum müdür ve yöneticilerin yanı sıra çok sayıda aileler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Adem Özdemir, “İslâm'da, kişinin çocuk sahibi olması büyük sorumluluk gerektiren bir durum olarak değerlendirilmiştir. Buna göre çocuğun varlığı ciddiye alınmalı, iyi bir insan ve samimi bir Müslüman olarak yetişmesi için her türlü gayret ve fedakârlık gösterilmelidir. Aile Destek Merkezlerimizde bulunan ve 225 öğrencimizin eğitim gördüğü 04-06 Yaş Kur'an Kurslarımız Doğubayazıt'ta ailelerimizin çocuk eğitimine büyük katkı sağlamaktadır.” dedi

İl Müftüsü Tandoğan Topçu yaptığı konuşmada ‘‘bir anne babanın çocuğuna bırakacağı en kıymetli miras güzel ahlaktır. Küçük yaşlardan itibaren dini duyguları, insani, ahlaki, milli ve manevi değerlerimizi en doğru metotlarla öğretmektir. ”dedi

Konuşmalarının ardından program öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, 4-6 Yaş Grubu sınıfların hazırlamış olduğu çeşitli gösteriler ile devam etti.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Zafer Engin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerindeki çalışanlara, velilere ve öğrencilere yönelik düzenlenen ‘‘Siyer-i Nebi'' yarışmasında dereceye giren ilk üç kişiye bilgisayar ve sekiz kişiye tablet hediye etti.

İlçe Kaymakamı Zafer Engin yaptığı konuşmada, İlçe halkının 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına gösterdiği ilgi ve alakanın son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek bu güzel hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen İlçe Müftülüğümüze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.