Müdür Kökrek, eğitim yöneticileri ile okullarda Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, e-konferans aracılığıyla ilçe milli eğitim müdürleri ve il merkezindeki okul müdürleri ile Covid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kuralları ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdi. Geleceğin emanet edildiği öğrencileri ahlaklı, erdemli birey olarak yetiştirmenin öneminin bilinmesi gerektiğini belirten Kökrek, modern yönetim anlayışına ve ekip çalışmasına önem verileceğini ifade etti. Nitelikli eğitimin geçirilecek projeleri beklediğini dile getiren Kökrek,"İlimizde eğitim kalitesinin artmasında okul idarecilerinin rolü büyüktür. Bu sebeple bütün idarecilerin üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

Toplantıda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ise okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkma durumunda yapılması gereken uygulamalar rehberini anlattı. Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak okul müdürlerinin sorun, istek ve önerilerini dinleyen Kökrek, toplantı sonunda faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.