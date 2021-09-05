Müdür Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okulları ziyaret etti

İlçe ziyaretleri tüm hızıyla devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in bu haftaki ziyareti Eleşkirt ilçesine oldu. Kökrek, İlçedeki okulları ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklarını yerinde denetleyen ve okullarda yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgiler alan Kökrek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden inşaatı gezdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt'tan ilçe eğitimi, öğrenci durumu, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek ve planlanan projeler ile ilgili brifing alan Kökrek, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ile bir araya gelerek bir süre görüştü. İlçe eğitimine verdiği desteklerden dolayı Başkan Yakut'a teşekkür eden Körek, “İnsanımıza ait milli, manevi ve evrensel değerlerin gelecek nesillere eğitim yoluyla aktarılması ve gelecek nesillerin düşünen, üreten ve dünyayı okuyabilen kişiler olmalarını sağlamanın en etkili yolu hiç kuşkusuz kaliteli bir eğitimdir. İlimizde her türlü eğitim çalışmalarını daha ileriye götürmek için akademik, sportif ve sosyal yeni projeler hayata geçirmeyi planladık. Eğitimin farklı kademelerinde hizmetlerde bulunmuş birisi olarak, ilimizi her alanda bir adım ileri götürmenin mücadelesini vereceğiz. Eğitim kalitesinin daha da artırılması için gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında alarak, başarının artmasını sağlayacağız. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizdeki okullara ziyaretlerim devam edecektir”dedi. İlçe ziyareti sırasında İbrahim Çeçen Üniversitesi Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selvinaz Yakan'ı da ziyaret eden Kökrek, daha sonra Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Mızrak'ın babasının vefatı dolayısıyla Toprakkale köyünde taziye evine geçerek başsağlığında bulundu. Kökrek'in ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve ilçe şube müdürleri eşlik etti. Kökrek, ziyaretleri kapsamında, son olarak il merkezindeki Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.