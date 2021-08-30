Müdür Kökrek, Zafer Bayramında rahatsızlanan öğrenciyi hastanede ziyaret etti

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Adliye önünde düzenlenen törene katılan Merkez Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Asiye Adıgüzel aniden rahatsızlandı. Öğretmenleri tarafından tören alanındaki ambulansa haber verilmesi ile sağlık ekiplerince öğrenci Adıgüzel, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte hastanede tedavi altına alınan öğrenci Adıgüzel'i ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Öğrencinin kan şekerinin düştüğünü ve durumunun iyi olduğunu öğrenen Kökrek, öğrenci Adıgüzel ile bir süre sohbet edip ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencinin kısa bir gözlem altında kalmasının ardından taburcu edileceği ifade edildi.