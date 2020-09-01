Müftü Topçu, artan vakalara karşı vatandaşlara çağrıda bulundu

Kent genelindeki Cami ve ibadethanelerde alınan tedbirler ile oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Müftü Topçu, salgının bir an önce bitmesi konusunda vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemine dikkat çekti.

'96 personelimiz ile valiliğimizin koordinesindeki Mahalle Denetim Ekiplerine destek sağlıyoruz'

Ağrı'da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ve Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak adına, vatandaşların da sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini ifade eden Topçu: "Hepimizin de bildiği gibi şu anda ülkemiz ve bütün dünya ciddi bir salgınla karşı karşıya. Tabi ki bu çerçevede devletimiz üzerine düşen görevi en güzel şekilde yapmak için gayret gösteriyor. Valiliklerimize bir takım talimatlar gönderildi ve bu talimatlar çerçevesinde valiliklerimizin koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğu gibi, şimdi de karantinadaki vatandaşlarımızın hal hatırlarını sormaları, onlara yardımcı olmaları, onlara moral motivasyon sağlamaları açısından Mahalle Denetim Ekipleri kuruldu. Bu çerçevede bizde Ağrı İl Müftülüğü olarak 96 personelimiz ile Valiliğimizin koordinesindeki Mahalle Denetim Ekiplerine destek sağlamış bulunmaktayız. Daha önceden Vefa Sosyal Destek Grubuna da yine bir o kadar görevlimizle, imamımız ve müezzinimizle destek sağlamıştık. Şimdi de yine bu süreçte biraz öncede ifade ettiğim gibi ciddi bir katılımla 96 kadar personelimizle Mahalle Denetim Ekiplerine destek sağlıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere uyarak, salgınla mücadelede sahadaki arkadaşlarımıza destek olmaları gerekiyor." dedi.

‘Toplu etkinlikler ülkemizdeki bu salgını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor'

Salgın döneminde yapılan toplu organizasyonların vaka sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden olduğunu vurgulayan Topçu: “ Maskedir, mesafedir, temizliktir bu salgının yayılmasını önleyecek her türlü tedbiri almak biz vatandaşlara düşüyor. Düğünlerimiz, nişanlarımız, asker uğurlamalarımız böyle toplu halde yapılacak etkinliklerden son derece kaçınmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Toplu etkinlikler ülkemizdeki bu salgını arttırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Onun için bu salgını önlemenin en önemli ayağı biz vatandaşlarız. Gereken tedbirleri almalıyız ve ancak bu şekilde son bulacağına inanmalıyız. Aksi takdirde hepimizin de gördüğü gibi salgın günden güne artarak devam ediyor. Onun için karantinaya uymak lazım, izolasyona uymak lazım. Bu çerçevede görevlilere kolaylık sağlamamız lazım. Bununla beraber karantinadaki vatandaşlarımızın da sabırlı olması lazım.” ifadelerini kullandı.