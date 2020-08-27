İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Topçu, Cami inşaatında incelemelerde bulundu

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu.


İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan caminin inşaatında incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Topçu'ya, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Eleşkirt İlçe Müftüsü Kemal Arpacı eşlik etti.


İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Müftü Topçu, Cami inşaatın da çalışanlara kolaylıklar dileyerek, “Cami yapımına emek veren destek çıkan tüm hayırseverlere ve kurumlara teşekkür ederim.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.