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Müftü Topçu, gençlerle bir araya geldi

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, kendisine ziyaret eden gençleri makamında ağırlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarından olan “Geçerken” isimli dergi hediye etti.


Koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik hazırlanan “Güzel bir iz bırakmak için” sloganıyla aylık olarak çıkarılan sinema, şiir, edebiyat, kültür sanat yazılarının yer aldığı "Geçerken" dergisini hediye ederek dergi hakkında gençlerle sohbet etti.


Müftü Topçu, “ ‘Geçerken' dergimiz İslam'ın özüne ve aslına yönelik bilgilerle birlikte edebiyat, kültür, sanat, medeniyet ve bilime dair yazıları da içerisinde barındırıyor. Siz kıymetli gençlerimiz Başkanlığımızın hazırlamış olduğu bu ve benzeri yayınlarımızı takip ederek çağımızın güncel problemlerine ve zihninizdeki var olan sorulara da cevap bulabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

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