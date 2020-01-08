İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat Nehri dondu

Ağrı’yı etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı Murat Nehri kısmi olarak dondu.

Ağrı'yı etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı Murat Nehri kısmi olarak dondu.


Donan Murat Nehri üzerinde oluşan buzların kırılıp suyun üzerinde yüzmesiyle ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti. İlk defa kar gördüğünü söyleyen İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Emrah Kaya, Murat Nehri'nin üzerinde bulunan bu ilgi çekici görüntüleri görünce şaşırdığını söyleyerek, “Bu manzarayı gördüğüm zaman kendimi Antarktika belgeseli izliyormuş gibi hissettim. Hava gerçekten soğuk ama bu ortamda bulunmak ayrı bir zevk veriyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.