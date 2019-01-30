Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda yapılan “Mutlu Çarşamba" Projesi Ağrı'da tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" Projesi, Ağrı 2500 kişilik Spor Salonu ve 15 Nisan Spor salonu'nda bu hafta da yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Özel Sporcular, İşitme Engelliler, Bedensel Engelliler gibi tüm engel gruplarına yönelik gerçekleştirilen "Mutlu Çarşamba" Projesi 81 ilde koordineli bir şekilde aynı günde ve saatte yapılarak, sosyal aktivitede yer almayan engelli bir bireylerin kalmamasını hedefleniyor. Ağrı'da ki Program 15 Nisan Spor Salonunda Badminton antrenörü Nevzat Alpaslan yönetiminde devam etti. Rehabilitasyon merkezlerinde kalan bireylerin çok mutlu oldukları gözlendi.