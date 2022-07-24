“Nuh” sergisi İshak Paşa Sarayı'nda açıldı

Ünlü ressam İsmail Acar'ın “Nuh” isimli resim sergisi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda açıldı. Toplam 40 eserin bulunduğu sergide İsmail Acar'ın Ağrı Dağı'na atfen yaptığı “Nuh” isimli resim ve dijital art çalışması büyük ilgi gördü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iş adamı Hikmet Eraslan'ın gerçekleştirdiği “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta Sergisi”nin ardından bu kez dünyaca ünlü ressam İsmail Acar'ın “Nuh” isimli sergisi tarihi mekanda sanatserverlerle buluştu. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde önceki gün gerçekleştirilen sergi açılışına iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ressam İsmail Acar, iş adamı Hikmet Eraslan ve kurum müdürleri tarafından açılış kurdelesi kesilen sergi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Toplam 40 eserin yer aldığı sergide İsmail Acar'ın Meşar köyünde olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi'ne atfen Nuh efsanesini anlatan “Nuh” isimli çalışması büyük ilgi gördü. Yine sergi özelinde hazırlanan ve özel tekniklerle görsel bir zenginlik içinde sunulan dijital art çalışması serginin ilgi çeken eserlerinden biri oldu. Sergide görme engelliler için Braille alfabesi kullanılarak hazırlanan resimler de özel deneyim alanında sunuldu. İsmail Acar'ın dünyada ilk kez uygulanan bir teknikle hazırladığı yaradılış, aşk, güç, korku ve kıyamet temalarını işleyen eserleri görme engelli vatandaşların da sergiyi gezebilmelerine olarak sağlayacak.

“Adem'in çocuklarına adanmış bir sergi”

Dosso Dossi Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen serginin gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirten İsmail Acar, “Türkiye'nin en uç noktasında Doğubayazıt'tayız. Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Adem'in çocuklarına adanmış bir sergi gerçekleştiriyoruz. İshak Paşa Sarayı'nın büyüleyici ortamında gerçekleştirdiğimiz sergi, bölge insanının büyük ilgisini çekti. Sanatseverler, sergimizi bir ay boyunca ücretsiz ziyaret edebilecekler” dedi.

“İlgi bizi cesaretlendirdi”

“Çağdaş Türk resim sanatçımız İsmail Acar'ın birbirinden değerli eserleriyle Doğubayazıt'ta olduğumuz için çok mutluyum” diyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da serginin ilk gününde gördükleri ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Eraslan, “Geçtiğimiz yıl koleksiyonumda yer alan İtalyan sanatçıların eserlerinden oluşan İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta Sergisi'ni gerçekleştirdik. Bu serginin gördüğü ilgi bizleri cesaretlendirdi. Şimdi ise dünyaca ünlü ressamımız İsmail Acar'ın özel çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz. Sanatsal faaliyetlerle bu topraklara destek olmaya devam edeceğiz. Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ağrı Valimiz Osman Varol'a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

2300 rakımda çocuklarla atölye

Doğubayazıt'ta büyük ilgi gören İsmail Acar, anlamlı bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. 2300 rakımlı Meşar köyünde çocuklarla buluşan Acar, beraberinde getirdiği resim malzemelerini dağıttı. Hikmet Eraslan ve İsmail Acar ile bir süre sohbet eden çocuklar, daha sonra “Nuh'un Gemisi” efsanesine dair hayallerini resmettiler.