Nuh'un Gemisi kampüse oturacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsünde 100 bin metrekarelik alan, içinde Nuh'un Gemisi Müzesinin bulunduğu, millet bahçesi olacak.

Daha önce Ağrı Şeker Fabrikası'na ait olan ve fabrika atıklarının dökülmesi nedeniyle bataklığa dönüşen 100 bin metrekarelik alanı devralan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak, alanda yapılacak olan Millet Bahçesi ve Nuh'un Gemisi Müzesi Projesi için ilk aşamayı tamamladı.

Hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite kampüsünde daha önce yapılan İshak Paşa Sarayı motifli Kültür ve Kongre Merkezinin yanına, son zamanlarda bilimsel araştırmalar ışığında Ağrı Dağı'nda olduğu genel kabul gören Nuh'un Gemisi Müzesinin yapılacağını söyledi.

Üniversite olarak, kentin kültür ve turizm alanında tanıtımına katkı yapmaya devam edeceklerini belirten Rektör Karabulut, proje ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlandığını ve 2021 yılı içerisinde tamamen alanın hizmete açılacağını belirtti.

Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karabulut, “Burası şimdiye kadar şeker fabrikası çamur atık havuzları olarak kullanılıyordu. Biz şeker fabrikasından burayı devraldık ve millet bahçesi olarak düşündüğümüz çok güzel bir rekreasyon alanı olarak dizayn etmeye başladık. Bu sene altyapı işlemleri bitti. Yaklaşık 100 bin metrekare bir alan. Üzerinde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada altyapısını ve havuzları yaptık. Bunlar kışın çocuklar için paten alanları olacak. Yazın özellikle dinlenme alanları olacak” dedi.

"Nuh'un Gemisini projenin ortasına yerleştireceğiz"

Proje tamamlandığında, hem kentin hem de üniversitenin turizm alanında önemli bir kazanç sağlayacağını ifade eden Karabulut, ”İkinci aşamada ise bir yükselti oluşturacağız ve Nuh'un gemisini sembolize eden güzel bir mimari ile yapılmış Nuh'un Gemisini, projenin ortasına yerleştireceğiz. Diğer taraftan yapacağımız projenin içerisinde kafeteryalar, dinlenme alanları, mesire alanları yapacağız. Ağrı'daki kardeşlerimizin hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin ziyaret edebileceği güzel bir alan oluşturacağız. Böylece yaklaşık 100 bin metrekare alanı da aynı zamanda çamurdan kötü kokudan arındırmış olacağız. Ağrı'daki hemşerilerimize güzel bir hizmet sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

"Nuh'un Gemisi, İshak Paşa Sarayı ile Bütünleşecek"

Projenin örnek bir çalışma olacağını kaydeden Karabulut, üniversite olarak, Ağrı'nın gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kültür ve turizm alanında tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz her ki yılda bir Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumunu düzenliyoruz. Üniversite olarak, Ağrı'nın, Ağrı Dağı'nın ve Nuh'un Gemisinin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ekim ayında yaptığımız sempozyum ile beraber son bir ay içerisinde Türkiye'nin, hatta dünyanın gündemine Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisini taşıma şansımız oldu. Bu da Ağrı'nın tanıtımı için üniversitemizin önemli çalışmalarından biri. Ayrıca biliyorsunuz ki, kampüsümüzde daha önceden yapılmış, Doğu Anadolu Bölgesinin en orijinal, en modern kültür ve kongre merkezlerinden biri var. İshak Paşa Sarayı motifli bir kültür merkezi. Buraya da aynı şekilde Nuh'un Gemisini yerleştirdiğimiz zaman, güzel de bir rekreasyon alanı oluşturduğumuz zaman, görülmeye değer güzel bir alan oluşturulmuş olacak.”

"Kampüs olarak çok iyi durumdayız"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünün fiziki şartlarına da değinen Rektör Karabulut, “Zamanla üniversitemiz daha da gelişecek. Şu anda kampüs olarak çok iyi bir durumdayız. Bizim kampüsümüz özellikle mimari anlamda çok iyi. Projemizin üçüncü aşamada ise kampüsümüzde oluşturduğumuz hobi bahçeleri planımız var. Oda bu planın bir parçası. İnşallah önümüzdeki yıl maddi olarak çok ciddi bir sıkıntı yaşamasak, bunu da yapacağız ve 50-60 metrekarelik alanlara çok orijinal altyapısıyla, üst yapısı ile iyi bir şekilde dizayn edilmiş hobi bahçeleri oluşturup, kullanıma sunacağız. Bu projemizi 2020 yılında bitirmek istiyorduk. Fakat üst yapıda biraz maddi anlamda eksiklerimiz olabilir. En kötü ihtimalle yüzde seksen 2020 yılında bitecek. Geri kalan kısmı de belki 2021'e kalır diye tahmin ediyorum” diye konuştu.