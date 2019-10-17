Nuh'un Gemisi ve Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk belgeselleri beğeni topladı

Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' kapsamında gösterimi yapılan ‘Nuh'un Gemisi' ve ‘Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk' Belgeselleri büyük beğeni topladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘5. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'na, 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ve bilim insanı katılıyor. Dünya'da inanç turizmi açısından marka değer olan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanında çok sayıda bildirinin sunulduğu sempozyumda katılımcılar, iki önemli belgesel de izleme fırsatı buldu.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gösterimi yapılan yönetmenliğini Mehmet Cem Sertesen'in yaptığı TRT Belgesel Ödülleri Finalisti ‘Nuh'un Gemisi' Belgeseli ile sponsorluğunu Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) yaptığı, Barış Duran'ın yönetmenliğini üstlendiği ve ilk kez gösterilen ‘Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk' Belgeselinin özel gösterimi büyük ilgi gördü.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından izlenen her iki belgeselin Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin tanıtımı için önemli olduğunu, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmalar ile kentin gelişim sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Belgesellerin gösterimine, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, üniversitemiz akademik ve idari personeli, sempozyuma katılan bilim insanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.