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Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı’nın ortak düzenlediği "Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor" projesinde ilçe ve köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci ilk kez sinema ile tanıştı.

Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği "Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor" projesinde ilçe ve köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci ilk kez sinema ile tanıştı.


Servislerle okullarından alınarak projenin yürütüldüğü 81 vilayet ve ilçelerdeki sinemalara taşınan öğrencilerden büyük bir çoğunluğu ilk defa sinema izledi. Su ve mısır ikram edildiği sinemada, "Masal Şatosu" ve "Konuşan Hayvanlar" filmini izleyen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.


Bir günde yaklaşık 800 öğrenciyi sinemaya taşıdıklarını söyleyen Cine Golds Sinemaları Grup Başkanı ve ayı zamanda sinema sahipleri Yatırımcılar Derneği üyesi Bulut Balkis şunları söyledi:


"Türkiye'nin birçok şehrinde sinemalarımız bulunmakta. Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği 'Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor' projesinde bizde Cine Golds olarak Hakkari, Iğdır, Ağrı, Antalya, Çanakkale ve Isparta'da öğrencileri sinemaya taşıyoruz. Proje sayesinde binlerce öğrencinin ilk kez sinema ile tanıştığını gördük. Hepsinin yüzündeki o sevinç ifadesi adeta yüzlerine vuruyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Miraç Şahin adlı bir öğrencinin sinema çalışanlarına tandır ekmeği ve yoğurt hediye etmesi bizi çok duygulandırdı.”


Öğretmenler ise özellikle kırsalda bu tarz sosyal faaliyetlerin öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.


Çocukların daha iyi yetişmesi, sosyal hayata daha aktif katılmaları ve sanat kültürünü aşılamak için 25 Kasım'da başlayan proje 20 Aralık'ta sona erecek.

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