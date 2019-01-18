Öğrenciler karnelerini aldı

Ağrı'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrenciler karnelerini Vali Elban'ın elinden aldı.

Ağrı Valisi ve Süleyman Elban, Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen 2018-2019 yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Elban, öğrencilerle sohbet edip karne dağıttı.

Gazetecilere konuşan Vali Elban, “Hem de gelecek ile ilgili beklenti ve talepleri çok yüksek. Hem ilin bir valisi olarak hem de ülkenin bir evladı olarak beni çok heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Ben özellikle onların bu heyecanının ve iddialarının artarak devam etmesini bekliyorum. Onlar bu heyecanı bu iddiayı sürdürsünler ki bizde onların ihtiyaçlarını ve taleplerini olabildiğince karşılayalım” dedi.