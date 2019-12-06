İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu

Ağrı’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.


Kentte 84 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışması yaptı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.


Sabah okula giden öğrenciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği kentte, boylarından büyük kardan adamlar yaparak, kartopu savaşı yaptı. Öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.