İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin at sırtında Türk bayraklı klibi binlerce beğeni aldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde atlara binerek ellerinde Türk bayrağıyla klip çekti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde atlara binerek ellerinde Türk bayrağıyla klip çekti. Öğrencilerin bayrak sevgisi işlediği klip büyük beğeni topladı.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğindeki Çetenli Köyü'nde bulunan ortaokul öğretmen ve öğrencileri, atlara binerek ellerinde Türk bayrağı ile okul bahçesinde klip çekti. Diğer öğrencilerin ellerinde Türk bayrakları ile destek verdiği klip, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan klip büyük ilgi gördü.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.