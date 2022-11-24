Öğrencisini okul sırasından öğretmen masasına taşıyan öğretmenden duygusal sürpriz

Ağrı'da, kendisini okul sıralarından öğretmen masasına taşıyan öğretmenini Öğretmenler Günü sürprizi olarak karşısında gören Yakup öğretmen duygusal anlar yaşadı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yeşilova köyünde sınıf öğretmenliği yapan Yakup Alageyik'e sürpriz yapmak için kolları sıvayarak, Alageyik'i okutan öğretmeni Halis Aslan'ı okula getirdi. Öğrencilerine ders anlatırken bir anda sınıfa giren öğretmenini karşısında gören Alageyik, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Yapılan sürpriz ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirterek, “Bugün Halis hocam ile birlikte kendisinin yetiştirmiş olduğu Yakup hocamın sınıfındayız. Onu ziyarete geldik. Öncelikle tüm eğitim camiamızın, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle Yakup hocamı yetiştiren, emek veren, fedakarca hayatına anlam katan Halis hocama ve nezdinde tüm eğitim camiasına hizmet eden öğretmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bugün güzel oldu, öğretmenimiz de Yakup hocam da duygulandı. Böyle küçük bir sürpriz yapmış olduk. Kızılay Başkanımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bugün bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Öğretmenin kıymetinin bir güne sığmadığını söyleyen Kızılay Başkanı Orhan Tatlı, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeşilova köyünü ziyaret ettik. Yakup hocamıza güzel bir sürpriz düzenledik. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile organize ettik. Aslında sürpriz bir şekilde gelişen ve neticesinde de herkesin daha da mutlu olduğu bir program haline dönüştü. Öğretmenin kıymeti bir güne sığmıyor. Biz de bununla alakalı gelip Yakup hocamızı okutan Halis hocamızla, kendi sınıfında ve kendi öğrencileriyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklar da hem kendi öğretmenlerini hem de öğretmenlerini okutan öğretmeni görme şansına kavuştular. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yakup Alageyik'in öğretmeni olan ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Halis Aslan, “Bu şekildeki bir organizasyon bizi hem mutlu etti hem de onurlandırdı. Öğrencimizle birlikte olmak bize erdemlik kattı. Bir öğretmenin yetiştirmiş olduğu öğrenciler onların en büyük hediyeleridir. En güzel armağanıdır bu ülkeye. Ciddi manada gurur verici” şeklinde konuştu.

Sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadığını belirtene Sınıf Öğretmeni Yakup Alageyik ise, “Halis hocamı burada görünce gerçekten çok heyecanlandım. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Beklemiyordum. Ders anında aniden içeriye girildi. Çok duygulandım çok da gururlandım. Halis hocamdan bir nevi bayrağı devralmış oldum. İnşallah biz de iyi insanlar, iyi öğrenciler yetiştirmiş oluruz” diye konuştu.