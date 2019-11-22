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Öğretmen ve öğrencilerden şiir dinletisi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, ara tatil etkinlikleri kapsamında, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince şiir dinletisi düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ara tatil etkinlikleri kapsamında, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince şiir dinletisi düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen şiir dinletisinde, öğrenci ve öğretmenlerin seslendirdiği şiirler davetlilerce ilgiyle dinlendi ve büyük beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, programın çok güzel hazırlandığını belirterek, şiir dinletisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.

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