İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilere kitap hediye etti

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğretmenler, ilçe merkezi ve köylerde ev ev dolaşarak “Gelecek İçin Sağlıklı Yol; Kitabını Oku Evinde Ol” sloganı ile öğrencilerine kitap hediye etti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğretmenler, ilçe merkezi ve köylerde ev ev dolaşarak “Gelecek İçin Sağlıklı Yol; Kitabını Oku Evinde Ol” sloganı ile öğrencilerine kitap hediye etti.



İlçede Kaymakam Hasan Doğan'ın öncülüğünde, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak olmasından dolayı, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin, öğrenciler ile beraber olduğunu hissettirmek ve öğrenci motivasyonu yüksek tutmak amacıyla “Gelecek İçin Sağlıklı Yol; Kitabını Oku Evinde Ol” sloganı ile çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında toplanan kitapları hediye paketleri haline getiren öğretmenler, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ev ev dolaşarak öğrencilerine hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.