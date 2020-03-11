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Okul önünde İstiklal Marşı okuyan minikler renkli görüntüler oluşturdu

Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ablalarını ve ağabeylerini görmek için gelen yaşları 4 ile 6 arası olan çocuklar okul önünde İstiklal Marşı okuyarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ablalarını ve ağabeylerini görmek için gelen yaşları 4 ile 6 arası olan çocuklar okul önünde İstiklal Marşı okuyarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.


Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen çocuklar okul önünde bir araya gelerek İstiklal Marşını okudu. Okuldan çıkarken bu manzarayla karşılaşan öğretmenler bu anları kayıt altına alarak okulun sosyal medya hesabından "Okuldan çıkarken karşılaştığımız manzara gurur verici. Abilerini ve ablalarını örnek alarak kürsüde İstiklal Marşımızı okurken" notuyla paylaştılar.

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