Okula yeni başlayan minikler çiçeklerle karşılandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde okula yeni başlayan Birinci sınıf öğrencileri çiçeklerle karşılandı.

Taşlıçay Balıkgöl İlköğretim Okulu'nda 4. Sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçekler vererek yardımcı olmaya çalıştılar.

Okulu sevdirmek amacıyla yapılan etkinlikte Birinci sınıf öğrencileri mutlu olurken, Korkularını da yenmiş oldular.

Okul Yöneticisi Erdoğan Aydemir; "İlköğretim Haftası çerçevesinde bir çok etkinlik yaptık, Okul hayatlarına başlayan Birinci sınıf öğrencilerimizin heyecanları ve mutluluklarına ortak olmak amacıyla Dördüncü sınıf öğrencilerimiz kardeşlerini çiçeklerle karşılayarak sınıflarına kadar eşlik ettiler. Bir çok veliden duyduğumuz kadarıyla yeni okula başlayan öğrenciler hem heyecan hem de ciddi korku oluşuyor. bu neden bizde böyle bir etkinlik yapmak istedik ve çok etkili olduğunu düşünüyoruz, tüm öğrencilerime başarılar diliyorum" dedi.