Okuma-yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı

Ağrı Belediyesi'ne ait Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) okuma-yazma kursunu tamamlayan kadınlar için sertifika töreni düzenlendi.

Aile Destek ve Eğitim Merkezi'ndeki törene, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin öğretmenler ve vatandaşlar ile kursiyerler katıldı.

Program İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başladı. Okuma-Yazma öğrenen kadınların okuduğu şiirlerin ardından sertifikaları Gülşah Sayan ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından verildi. Aile Destek ve Eğitim Merkezi tarafından açılan sergide el emeği ürünlerin incelenmesinin ardından Gülşah Sayan tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bünyelerinde barındırdıkları Aile Destek ve Eğitim Merkezlerinde eğitim gören kadınların daha iyi ortamlarda eğitim ve üretim yapması için her türlü desteği verdiklerini bundan sonrada okuma-yazma bilmeyen kadının kalmaması için Belediye olarak desteklerini devam ettireceklerini söyledi.