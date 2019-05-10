Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında 2019 Yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmesi ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Doğubayazıt Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği yaya geçiş önceliği ve emniyet kemeri uygulamalarına öğrenciler trafik polisi üniforması giyerek Doğubayazıt ilçesinde yaptıkları trafik denetimleri ile bu uygulamaya destek verdiler.

Uygulama öncesi öğrenciler İlçe Trafik Büro Amirliğine bağlı ekiplerden bilgiler aldılar. Öğrenciler kendi okulları olan Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulun önünde yaya geçidinde araçları durdurarak sürücülere yaya önceliği ve emniyet kemeri önemini içeren broşürler dağıttılar.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Şube Müdürleri Servet Şahin ve Nimet Güntürk katıldılar.