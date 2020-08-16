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Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol'un Başkanlığında gerçekleştirilen 2020 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında sunum yapan Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ağrı ilindeki ormancılık faaliyetleri ile ilgili projelerin son durumları hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgiler verdi.


Ardından denetim ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret eden Bölge Müdürü Ayatay, İşletme Müdürü Ferhat Altun'dan Şefliğin çalışmaları, sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler aldı. 2020 yılı program dahilinde fidan üretim çalışmalarının tekniğine uygun ve zamanında yapılması talimatını verdi.


Daha sonra ise kavacık ağaçlandırma sahası ile kent ormanı sahasını da yerinde inceleyen Bölge Müdürü Ayatay, çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesi talimatını vererek emeği geçen herkese teşekkür etti.


Bölge Müdürü Oktay Ayatay'a; Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Bulut, Ağrı Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun ve İşletme Şefleri eşlik etti.

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