Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğan Koca yönetimindeki 06 FL 6580 plakalı otomobil ile Eleşkirt'ten Erzurum istikametine seyir halinde iken İkizgöl mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeder şarampole uçtu.
Kazada sürücü Doğan Koca (24) ve otomobilde bulunan Ali Haydar Koca (65), yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.